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Лейкерс из-за травмы надолго потеряли звездного центрового
Проблема для команды
Энтони Дэвис выбыл как минимум на месяц из-за растяжения боковой внутренней связки левого колена.
Баскетболист травмировался в середине третьей четверти матча регулярного чемпионата против Миннесоты (92:100).
Сообщается, что Дэвис пытался добраться до раздевалки без посторонней помощи, однако из-за сильной боли упал на землю.
Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ— SportsCenter (@SportsCenter) December 18, 2021
Дэвис в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи.
Лейкерс с показателем 16-15 занимают седьмое место в Западной конференции.
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