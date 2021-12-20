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Лейкерс из-за травмы надолго потеряли звездного центрового

Баскетбол
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Проблема для команды

Лейкерс из-за травмы надолго потеряли звездного центрового

Новина українською

Энтони Дэвис выбыл как минимум на месяц из-за растяжения боковой внутренней связки левого колена.

Баскетболист травмировался в середине третьей четверти матча регулярного чемпионата против Миннесоты (92:100).

Сообщается, что Дэвис пытался добраться до раздевалки без посторонней помощи, однако из-за сильной боли упал на землю.

Дэвис в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи.

Лейкерс с показателем 16-15 занимают седьмое место в Западной конференции.

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В статье: НБА Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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