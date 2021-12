Лейкерс из-за травмы надолго потеряли звездного центрового

Энтони Дэвис выбыл как минимум на месяц из-за растяжения боковой внутренней связки левого колена.

Баскетболист травмировался в середине третьей четверти матча регулярного чемпионата против Миннесоты (92:100).

Сообщается, что Дэвис пытался добраться до раздевалки без посторонней помощи, однако из-за сильной боли упал на землю.

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ