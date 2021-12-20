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Шакил О`Нил: В случае срыва сезона НБА придётся защищать бренд, защищать игры, защищать людей
Экс-игрок высказался против остановки сезона
Фото: instagram.com/shaq
Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться НБА в случае срыва сезона из-за коронавируса
"В случае срыва сезона придётся защищать бренд, защищать игры, защищать людей. Так что, надеюсь, ситуация не дойдёт до того момента, когда сезон придётся срывать. Меня волнуют не игроки, а другие работники лиги: люди на аренах, операторы, комментаторы. Во время пандемий и прочих непредвиденных ситуаций игрокам всё равно платят, а всем остальным — нет. Я больше беспокоюсь о других людях, чем о спортсменах", — приводит слова О'Нила Essentially Sports.
Напомним, вчера стало известно, что сразу в четырёх клубах НБА произошла вспышка коронавируса. По этой причине ближайшие матчи "Кливленд Кавальерс", "Филадельфии Сиксерс", "Орландо Мэджик" и "Бруклин Нетс" были перенесены.
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