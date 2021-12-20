Леброн Джеймс переубедил судей отменить правильное решение не в пользу Лейкерс

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с "Чикаго Буллз" сумел переубедить судей, которые зафиксировали потерю у калифорнийцев.

Примечательно, что решение судей изначально было верным — после передачи Джеймса мяч задел ногу разыгрывающего "Лейкерс" Расселла Уэстбрука, а затем вылетел за пределы площадки.

После апелляции Леброна судьи пересмотрели решение и отдали мяч "Лейкерс", потому что он якобы задел ногу одного из игроков "Чикаго".