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Леброн Джеймс переубедил судей отменить правильное решение не в пользу Лейкерс
Неожиданное решение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с "Чикаго Буллз" сумел переубедить судей, которые зафиксировали потерю у калифорнийцев.
Примечательно, что решение судей изначально было верным — после передачи Джеймса мяч задел ногу разыгрывающего "Лейкерс" Расселла Уэстбрука, а затем вылетел за пределы площадки.
После апелляции Леброна судьи пересмотрели решение и отдали мяч "Лейкерс", потому что он якобы задел ногу одного из игроков "Чикаго".
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