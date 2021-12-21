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НБА. Голден Стэйт легко обыграл Сакраменто, победы Юты и Филадельфии
Результаты матчей дня
фото - eminetracanada.com
Бостон – Филадельфия 103:108 (20:28, 29:23, 31:24, 23:33)
Мемфис – Оклахома-Сити 99:102 (28:16, 22:31, 22:27, 27:28)
Чикаго – Хьюстон 133:118 (35:26, 38:28, 32:29, 28:35)
Юта – Шарлотт 112:102 (35:16, 19:25, 26:27, 32:34)
Голден Стэйт – Сакраменто 113:98 (26:16, 32:30, 26:33, 29:19)
Клипперс – Сан-Антонио 92:116 (27:35, 21:27, 17:30, 27:24)
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