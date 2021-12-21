Однажды Коби Брайант набрал 62 очка за три четверти. ВИДЕО

Легендарный защитник Лейкерс Коби Брайант 16 лет назад провел уникальный матч – 20 декабря в поединке с Далласом он за три четверти набрал 62 очка и больше не появлялся на площадке, поскольку к тому времени у его команды было гигантское преимущество над Маверикс.

Брайант вошел в историю НБА, став единственным баскетболистом, который за три четверти в одиночку переиграл всю команду соперника (62:61).

Коби Брайант в сезоне 2005-2006 в среднем за игру набирал рекордные в карьере 35,4 очка.