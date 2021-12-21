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Однажды Коби Брайант набрал 62 очка за три четверти. ВИДЕО
Один из культовых перформансов «Черной Мамбы»
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный защитник Лейкерс Коби Брайант 16 лет назад провел уникальный матч – 20 декабря в поединке с Далласом он за три четверти набрал 62 очка и больше не появлялся на площадке, поскольку к тому времени у его команды было гигантское преимущество над Маверикс.
Брайант вошел в историю НБА, став единственным баскетболистом, который за три четверти в одиночку переиграл всю команду соперника (62:61).
Коби Брайант в сезоне 2005-2006 в среднем за игру набирал рекордные в карьере 35,4 очка.
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