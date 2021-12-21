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Однажды Коби Брайант набрал 62 очка за три четверти. ВИДЕО

Баскетбол
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Один из культовых перформансов «Черной Мамбы»

Однажды Коби Брайант набрал 62 очка за три четверти. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный защитник Лейкерс Коби Брайант 16 лет назад провел уникальный матч – 20 декабря в поединке с Далласом он за три четверти набрал 62 очка и больше не появлялся на площадке, поскольку к тому времени у его команды было гигантское преимущество над Маверикс.

Брайант вошел в историю НБА, став единственным баскетболистом, который за три четверти в одиночку переиграл всю команду соперника (62:61).

Коби Брайант в сезоне 2005-2006 в среднем за игру набирал рекордные в карьере 35,4 очка.

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В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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