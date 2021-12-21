Power ranking НБА. Финикс потеснил Голден Стэйт, Юта ворвалась в топ-3

№1. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-5

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Финикс после завершения рекордной в истории франшизы 18-матчевой победной серии выиграл пять поединков из шести и отобрал у Голден Стэйта статус лучшей команды регулярного чемпионата, причем Санз долгое время обходились без своего главного скорера Девина Букера, который накануне вернулся на площадку после пяти пропущенных игр.

Тренерский штаб Финикса в отсутствие Букера просто взял и распределил броски между всей командой. За последние две недели у Солнечных сразу восемь игроков в среднем за игру набирали как минимум по 10 очков, а возглавлял эту бригаду ДеАндре Эйтон (18,0+11,8, 60,8% реализации с игры).

№2. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Голден Стэйт остается одним из главных ньюсмейкеров в НБА – Воины даже без Клэя Томпсона и Джеймса Уайзмена сохраняют отличный темп, а тут еще и Стефен Карри на Мэдисон Сквер Гарден завершил свою погоню за рекордом Рэя Аллена и официально утвердился в статусе лучшего снайпера в истории баскетбола.

Голден Стэйт остается на первой строке в рейтинге лучших оборон НБА (101,3 очка на 100 владений) и входит в топ-4 по атакующему рейтингу (111,7 очка на 100 владений) при лишь 10-м темпе в лиге.

№3. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Юта выдала 8-матчевую победную серию, но в двух последних поединках Джаз на домашней арене неожиданно проиграли Сан-Антонио и Вашингтону.

Последние успехи Мормонов связаны с отличной формой их лидеров. Донован Митчелл в шести последних матчах в среднем за игру набирает по 28,7 очка (51% реализации с игры), а Руди Гобер привычно доминирует в обороне и показывает высочайшую эффективность у чужого кольца (16,2+15,3 подбора, 76,6% реализации с игры).

Donovan Mitchell last 8 games:



29.1 PPG

5.3 APG

55.4 FG%

43.2 3P%

90.0 FT%



All 8 games were Ws. pic.twitter.com/FRBmmpIduD — StatMuse (@statmuse) December 16, 2021

№4. Кливленд Кавальерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Кливленд продолжает удивлять – Кавальерс выиграли шесть матчей подряд и возглавили рейтинг самых «горячих» команд Восточной конференции.

По ходу этого отрезка Кливленд выдает лучшую защиту в НБА (96,6 очка на 100 владений), а в атаке сразу шесть игроков набирают как минимум по 12,0 очка, включая и Кевина Лава, у которого семь матчей подряд с как минимум двумя попаданиями из-за дуги.

Прямо сейчас Кливленд претендует на то, чтобы считаться самой прогрессирующей командой в лиге с 1995 года.

Cavs are now 14.4 points per 100 poss. better than they were last season, which would be the biggest season-to-season improvement in the 26 years for which we have pbp data, topping '07-08 Celtics (traded for 2 HOFs) & '97-98 Spurs (drafted 1 HOF, got another back from injury). pic.twitter.com/GFLvpsXiyB — John Schuhmann (@johnschuhmann) December 20, 2021

№5. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 21-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

До провального матча с Орландо Бруклин впервые в истории зашел в топ-10 как по атакующей, так и по оборонительной эффективности.

Тем временем Кевин Дюрант сохраняет статус главного претендента на MVP – в пяти последних матчах он в среднем за игру набирал по 34,8 очка, 8,6 подбора и 7,4 передачи.

Ожидается, что вскоре в выездных матчах Бруклину сможет помочь Кайри Ирвинг, который все еще отказывается делать прививку от коронавируса. Символично, что именно положительный тест на COVID-19 откладывает его возвращение на площадку.

№6. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Действующий чемпион в последних матчах не может рассчитывать на Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона, так не удивительно, что у Милуоки за последние семь дней выдал 1-3 (поражения от Нью-Орлеана, Кливленда и Бостона) и откатился на четвертую позицию на Востоке.

Дрю Холидей отлично справляется с повышенной нагрузкой (23,0 очка и 7,3 передачи за игру при 55-процентной реализации бросков с игры), однако в одиночку компенсировать отсутствие Адетокумбо и Миддлтона ему не по силам.

№7. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-12

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Лидер Мемфиса Джа Морант отсутствовал более трех недель, но без своего главного плеймейкера и лучшего скорера Гриззлис не только не просели в турнирной таблице, но и прогрессировали на четвертую строку на Западе!

The Memphis Grizzlies in the NBA:

1st in steals per game

1st in steals per play

1st in blocks per game

1st in block %

1st in fast break points

2nd in offensive rebounding %

2nd total rebounding %



They just play really, really hard ????️ — Drew Hill (@DrewHill_DM) December 16, 2021

Без Моранта Мемфис выиграл 10 из 12 матчей, но в то же время нужно учитывать, что по ходу этой серии Гриззлис пересеклись только с тремя соперниками, у которых как минимум 50% побед в регулярном чемпионате, а настоящая проверка на прочность ждет команду в ближайших поединках против Голден Стэйта и Финикса.

№8. Чикаго Буллз

Показатель побед/поражений в сезоне – 18-10

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

В Чикаго поочередно потеряли из-за коронавируса Зака ЛаВина и ДеМара ДеРозана. Последний вернулся на прошлой неделе и сразу же помог команде обыграть Лейкерс и Хьюстон, набрав в эти поединках 64 очка при 52% с игры.

У Буллз в ближайшее время есть все шансы вернуться на вершину Востока, ведь впереди у них шесть подряд матчей против команд, которые находятся ниже 50-процентного барьера побед/поражений.

№9. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 18-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Майами сохраняет место в зоне плей-офф на Востоке, несмотря на отсутствие Джимми Батлера и Бэма Адебайо. Тем не менее, в декабре Хит находятся в шаге от топ-10 по защитному рейтингу, а вот у чужого кольца все не так оптимистично (23-е место).

Сразу семь игроков Майами набирают на этом отрезке как минимум по 10 очков, а ветеран Кайл Лаури в среднем за игру набирает по дабл-даблу (17,3+10,3 передачи).

№10. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-14

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

С четвертым защитным рейтингом Клипперс могли бы рассчитывать на более высокую позицию, если бы не три подряд поражения от Юты, Оклахомы и Сан-Антонио. С возвращением на площадку Пола Джорджа ситуация должна улучшиться.