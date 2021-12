Power ranking НБА. Финикс потеснил Голден Стэйт, Юта ворвалась в топ-3

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-5

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Финикс после завершения рекордной в истории франшизы 18-матчевой победной серии выиграл пять поединков из шести и отобрал у Голден Стэйта статус лучшей команды регулярного чемпионата, причем Санз долгое время обходились без своего главного скорера Девина Букера, который накануне вернулся на площадку после пяти пропущенных игр.

Тренерский штаб Финикса в отсутствие Букера просто взял и распределил броски между всей командой. За последние две недели у Солнечных сразу восемь игроков в среднем за игру набирали как минимум по 10 очков, а возглавлял эту бригаду ДеАндре Эйтон (18,0+11,8, 60,8% реализации с игры).

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Голден Стэйт остается одним из главных ньюсмейкеров в НБА – Воины даже без Клэя Томпсона и Джеймса Уайзмена сохраняют отличный темп, а тут еще и Стефен Карри на Мэдисон Сквер Гарден завершил свою погоню за рекордом Рэя Аллена и официально утвердился в статусе лучшего снайпера в истории баскетбола.

Голден Стэйт остается на первой строке в рейтинге лучших оборон НБА (101,3 очка на 100 владений) и входит в топ-4 по атакующему рейтингу (111,7 очка на 100 владений) при лишь 10-м темпе в лиге.

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Юта выдала 8-матчевую победную серию, но в двух последних поединках Джаз на домашней арене неожиданно проиграли Сан-Антонио и Вашингтону.

Последние успехи Мормонов связаны с отличной формой их лидеров. Донован Митчелл в шести последних матчах в среднем за игру набирает по 28,7 очка (51% реализации с игры), а Руди Гобер привычно доминирует в обороне и показывает высочайшую эффективность у чужого кольца (16,2+15,3 подбора, 76,6% реализации с игры).

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Кливленд продолжает удивлять – Кавальерс выиграли шесть матчей подряд и возглавили рейтинг самых «горячих» команд Восточной конференции.

По ходу этого отрезка Кливленд выдает лучшую защиту в НБА (96,6 очка на 100 владений), а в атаке сразу шесть игроков набирают как минимум по 12,0 очка, включая и Кевина Лава, у которого семь матчей подряд с как минимум двумя попаданиями из-за дуги.

Прямо сейчас Кливленд претендует на то, чтобы считаться самой прогрессирующей командой в лиге с 1995 года.

Cavs are now 14.4 points per 100 poss. better than they were last season, which would be the biggest season-to-season improvement in the 26 years for which we have pbp data, topping '07-08 Celtics (traded for 2 HOFs) & '97-98 Spurs (drafted 1 HOF, got another back from injury). pic.twitter.com/GFLvpsXiyB