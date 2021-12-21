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Power ranking НБА. Финикс потеснил Голден Стэйт, Юта ворвалась в топ-3
Обновленная версия десятки самых горячих команд регулярного чемпионата НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
№1. Финикс Санз
Показатель побед/поражений в сезоне – 24-5
Место в предыдущей версии рейтинга – 2
Финикс после завершения рекордной в истории франшизы 18-матчевой победной серии выиграл пять поединков из шести и отобрал у Голден Стэйта статус лучшей команды регулярного чемпионата, причем Санз долгое время обходились без своего главного скорера Девина Букера, который накануне вернулся на площадку после пяти пропущенных игр.
Тренерский штаб Финикса в отсутствие Букера просто взял и распределил броски между всей командой. За последние две недели у Солнечных сразу восемь игроков в среднем за игру набирали как минимум по 10 очков, а возглавлял эту бригаду ДеАндре Эйтон (18,0+11,8, 60,8% реализации с игры).
№2. Голден Стэйт Уорриорз
Показатель побед/поражений в сезоне – 24-6
Место в предыдущей версии рейтинга – 1
Голден Стэйт остается одним из главных ньюсмейкеров в НБА – Воины даже без Клэя Томпсона и Джеймса Уайзмена сохраняют отличный темп, а тут еще и Стефен Карри на Мэдисон Сквер Гарден завершил свою погоню за рекордом Рэя Аллена и официально утвердился в статусе лучшего снайпера в истории баскетбола.
"STEPHEN CURRY...THE ALL-TIME THREE-POINT KING IN THE NBA."— NBA (@NBA) December 15, 2021
History.#NBA75 pic.twitter.com/8SawFh2QFk
Голден Стэйт остается на первой строке в рейтинге лучших оборон НБА (101,3 очка на 100 владений) и входит в топ-4 по атакующему рейтингу (111,7 очка на 100 владений) при лишь 10-м темпе в лиге.
№3. Юта Джаз
Показатель побед/поражений в сезоне – 20-9
Место в предыдущей версии рейтинга – 5
Юта выдала 8-матчевую победную серию, но в двух последних поединках Джаз на домашней арене неожиданно проиграли Сан-Антонио и Вашингтону.
Последние успехи Мормонов связаны с отличной формой их лидеров. Донован Митчелл в шести последних матчах в среднем за игру набирает по 28,7 очка (51% реализации с игры), а Руди Гобер привычно доминирует в обороне и показывает высочайшую эффективность у чужого кольца (16,2+15,3 подбора, 76,6% реализации с игры).
Donovan Mitchell last 8 games:— StatMuse (@statmuse) December 16, 2021
29.1 PPG
5.3 APG
55.4 FG%
43.2 3P%
90.0 FT%
All 8 games were Ws. pic.twitter.com/FRBmmpIduD
№4. Кливленд Кавальерс
Показатель побед/поражений в сезоне – 19-12
Место в предыдущей версии рейтинга – 7
Кливленд продолжает удивлять – Кавальерс выиграли шесть матчей подряд и возглавили рейтинг самых «горячих» команд Восточной конференции.
По ходу этого отрезка Кливленд выдает лучшую защиту в НБА (96,6 очка на 100 владений), а в атаке сразу шесть игроков набирают как минимум по 12,0 очка, включая и Кевина Лава, у которого семь матчей подряд с как минимум двумя попаданиями из-за дуги.
Прямо сейчас Кливленд претендует на то, чтобы считаться самой прогрессирующей командой в лиге с 1995 года.
Cavs are now 14.4 points per 100 poss. better than they were last season, which would be the biggest season-to-season improvement in the 26 years for which we have pbp data, topping '07-08 Celtics (traded for 2 HOFs) & '97-98 Spurs (drafted 1 HOF, got another back from injury). pic.twitter.com/GFLvpsXiyB— John Schuhmann (@johnschuhmann) December 20, 2021
№5. Бруклин Нетс
Показатель побед/поражений в сезоне – 21-9
Место в предыдущей версии рейтинга – 6
До провального матча с Орландо Бруклин впервые в истории зашел в топ-10 как по атакующей, так и по оборонительной эффективности.
Тем временем Кевин Дюрант сохраняет статус главного претендента на MVP – в пяти последних матчах он в среднем за игру набирал по 34,8 очка, 8,6 подбора и 7,4 передачи.
Ожидается, что вскоре в выездных матчах Бруклину сможет помочь Кайри Ирвинг, который все еще отказывается делать прививку от коронавируса. Символично, что именно положительный тест на COVID-19 откладывает его возвращение на площадку.
№6. Милуоки Бакс
Показатель побед/поражений в сезоне – 19-13
Место в предыдущей версии рейтинга – 3
Действующий чемпион в последних матчах не может рассчитывать на Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона, так не удивительно, что у Милуоки за последние семь дней выдал 1-3 (поражения от Нью-Орлеана, Кливленда и Бостона) и откатился на четвертую позицию на Востоке.
Дрю Холидей отлично справляется с повышенной нагрузкой (23,0 очка и 7,3 передачи за игру при 55-процентной реализации бросков с игры), однако в одиночку компенсировать отсутствие Адетокумбо и Миддлтона ему не по силам.
№7. Мемфис Гриззлис
Показатель побед/поражений в сезоне – 19-12
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
Лидер Мемфиса Джа Морант отсутствовал более трех недель, но без своего главного плеймейкера и лучшего скорера Гриззлис не только не просели в турнирной таблице, но и прогрессировали на четвертую строку на Западе!
The Memphis Grizzlies in the NBA:— Drew Hill (@DrewHill_DM) December 16, 2021
1st in steals per game
1st in steals per play
1st in blocks per game
1st in block %
1st in fast break points
2nd in offensive rebounding %
2nd total rebounding %
They just play really, really hard ????️
Без Моранта Мемфис выиграл 10 из 12 матчей, но в то же время нужно учитывать, что по ходу этой серии Гриззлис пересеклись только с тремя соперниками, у которых как минимум 50% побед в регулярном чемпионате, а настоящая проверка на прочность ждет команду в ближайших поединках против Голден Стэйта и Финикса.
№8. Чикаго Буллз
Показатель побед/поражений в сезоне – 18-10
Место в предыдущей версии рейтинга – 4
В Чикаго поочередно потеряли из-за коронавируса Зака ЛаВина и ДеМара ДеРозана. Последний вернулся на прошлой неделе и сразу же помог команде обыграть Лейкерс и Хьюстон, набрав в эти поединках 64 очка при 52% с игры.
У Буллз в ближайшее время есть все шансы вернуться на вершину Востока, ведь впереди у них шесть подряд матчей против команд, которые находятся ниже 50-процентного барьера побед/поражений.
№9. Майами Хит
Показатель побед/поражений в сезоне – 18-12
Место в предыдущей версии рейтинга – 9
Майами сохраняет место в зоне плей-офф на Востоке, несмотря на отсутствие Джимми Батлера и Бэма Адебайо. Тем не менее, в декабре Хит находятся в шаге от топ-10 по защитному рейтингу, а вот у чужого кольца все не так оптимистично (23-е место).
Сразу семь игроков Майами набирают на этом отрезке как минимум по 10 очков, а ветеран Кайл Лаури в среднем за игру набирает по дабл-даблу (17,3+10,3 передачи).
№10. Лос-Анджелес Клипперс
Показатель побед/поражений в сезоне – 16-14
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
С четвертым защитным рейтингом Клипперс могли бы рассчитывать на более высокую позицию, если бы не три подряд поражения от Юты, Оклахомы и Сан-Антонио. С возвращением на площадку Пола Джорджа ситуация должна улучшиться.
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