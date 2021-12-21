Прометей благодаря блестящей третьей четверти переиграл Людвигсбург. Как это было

Баскетбольный клуб "Прометей" сегодня проведёт свой заключительный матч группового этапа в Лиге чемпионов, однако это точно будет не последний поединок команды в турнире. Впереди каменчан ожидает плей-офф, но перед этим они сыграют с лидером своего квартета, "Людвигсбургом". Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Начало встречи в 21:00.

С турнирной точки зрения матч ничего не решает. "Людвигсбург" досрочно выиграл группу, а "Прометей" финиширует третьим. Но, это не значит, что команды подойдут к матчу спустя рукава. Представители клубов заявляли, что для них эта игра очень важна.

"Людвигсбург" - "Прометей" 60:71 (17:12, 17:19, 11:28, 15:12)

Четвёртая четверть

Подведём небольшие итоги. Начала матча нам не удалось, но уже во второй четверти игроки "Прометея" поймали свою игру и наблизились к сопернику. Ключевой момент в матче - третья четверть, которую мы завершили со счётом 59:45 в вою пользу. В четвёртой четверти мы непросто, но концовка осталась за нами. 60:71.

Матч завершился. Мы победили 60:71.

10 мин. Билан данком ставит точку в матче. 60:71. Победа нашей команды.

10 мин. Три очка от Петрова - 56:69

9 мин. Победа сегодня от нас никуда не убежит. Смогли собраться на концовку.

8 мин. Отлично играет в защите Билан и три очка от Доу. 56:66.

8 мин. Билан выиграл подбор и забросил два очка. 56:63. Снова отрываемся.

7 мин. Доу забросил из-под кольца. Наконец-то. 56:61

7 мин. Липовый нарывается на блок-шот, а Саймон забрасывает два с фолом. 56:59. У нас сейчас ничего не получается. За шесть минут не можем забросить.

6 мин. Фол в атаке для Эванса. Упускаем нить игры.

6 мин. Радебо поймал кураж и остановить его никто не может. Неспортивный фол для Липового. Нервная у нас будет концовка

5 мин. Очень здорово сегодня наша команда играет на подборе, но в атаке начали мазать. Снова забросил Радебо. 52:59

4 мин. Отличный проход от Радебо. Мы начали много ошибатся. 50:59

3 мин. Точный штрафной от Радебо, который выиграл борьбу в Эванса. 48:59

3 мин. Лукашов заставил Радебо нарушить правила, но Эванс не точен в атаке.

2 мин. Сбился прицел у Петрова, он уже вторую атаку подряд не попадает.

1 мин. Липовой отлично сыграл на подборе, но Петров не забросил дальний. Ботерманн забросил из-под кольца. 47:59

Четверть началась!!!

Третья четверть

Отличная четверть завершилась!!!

10 мин. Доу забрасывает один штрафной, но на подборе мы играем отлично. Три очка от Липового. 45:59

9 мин. Быструю атаку Бартоло прерывает Доу. У нас уже 5 командных. 46:55

9 мин. Доу и Саймон обменялись точными бросками. 44:55

8 мин. Доу нарушает правила и Саймон забрасывает два с фолом. 42:53

8 мин. Хозяева паркета сейчас не могут остановить нашу команду. Три очка от Петрова и это погром. 39:53.

7 мин. Саймон продавил Билана и забросил два очка. У нас три очка забрасывает Хариссон 39:50

6 мин. Упустили Доу и он забросил дальний. В защите мы отыграли здорово и Доу ещё один дальний забросил. Мы отрываемся. 46:37

5 мин. Соперники обменялись неточними атаками. Много сумбура.

4 мин. Нарушаем правила на Угбо. Игрок Людвигсбурга забросил один штрафной. 37:40

4 мин. Отлично в начале четверти мы играем в защите. Соперники сейчас не могут найти свою игру.

4 мин. Билан выиграл подбор и в атаке наш легионер продавил защитника. Мы отрываемся. 36:40

3 мин. Эванс в проходе забрасывает два очка и выводит нашу команду вперёд. 38:36

2 мин. Лукашов не забросил дальний, тем же ответил Саймон. Хариссон сравнял счет.

2 мин. Доу теряет мяч и Сидоров вынужден фолить на Вударе. Игрок соперника забросил штрафные. 36:33

1 мин. Активно мы начали четверть. Сидоров не забросил, но Эванс сыграл на подборе. 34:33

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Вторая четверть завершилась!!!

10 мин. Билан выиграл подбор, а Доу забросил. 34:31.

9 мин. Фол в нападении от Билана и точная атака от Саймона. 34:29

9 мин. Добавили мы в этой четверти в защите. Соперники не имеют свободы под кольцом. Увы, но в атаке ещё много ошибаемся.

8 мин. Пробежка у Вудара, отлично сыграл Липовый. Эванс штрафные не забросил.

7 мин. Во второй четверти много стали ошибатся немцы, но не всегда мы этим пользуемся. Упустили Патрика и он забросил. У нас ответил Хариссон. 32:29

6 мин. Эванс перехватил, а Билан из-под кольца забросил. 30:27. Хороший отрезок для нашей команды.

6 мин. Сидоров отдал, а Хариссон забросил дальний. 30:25

5 мин. Билан ошибся, а Вудар забросил без сопротивления. 28:22 И тут же ещё раз ошибаемся в атаке и пропускаем от Вудара. 30:22. Отрыв от хозяев.

4 мин. Бэри теряет мяч, а Сидоров забросил дальний. Начинаем догонять. 26:22

4 мин. Здорово мы отыграли в защите и после быстрой атаки забросил Сидоров. 26:19.

3 мин. На точный бросок Липового ответил Радебо. 26:17. Соперник снова отрывается.

2 мин. Блок-шот от Петрова и три очка от Липового в атаке. 23:17.

2 мин. Индивидуальные действия от Сидорова и два очка в активе украинцев. 23:14.

1 мин. Снова пропускаем дальний и теперь забросил Джейбок. 23:12.

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершилась!!! 20:12.

10 мин. Доу бросал дальний, но мяч даже до кольца не долетел. Патрик забрасывает дальний с сиреной. Немного не дотерпели. 20:12

9 мин. Доу отдал, а Сидоров забросил. Немного догоняем соперника. 17:12

9 мин. Проход от Доу и он забрасывает два из-под кольца. 17:10

8 мин. Саймон продавил Петрова и увеличил преимущество хозяев. 17:8.

7 мин. Липовый дальний не забросил, а Патрик был точен. 15:8

6 мин. Отличный проход от Харрисона. Индивидуальная игра от легионера. 12:8

5 мин. Снова мы упустили Саймон и он забросил из-под кольца. 12:6

4 мин. Пропустили мы ещё один слем от соперников, но у Прометея ответил Липовой. 10:6

3 мин. На атаку соперника ответил Хариссон, он забросил с отклонением. Но тут-же слем от Бартоу. 8:4

2 мин. Команды обменялись неточными атаками. В нашей команде заступил за линию Липовой. Ботерман в следующей атаке вывел соперника Прометея вперед. 4:2

1 мин. Билан продавил защиту и открыл счёт в матче. 0:2. Увы, но в следующей атаке Патрик сравнял счёт.

Матч начался!!! Вбрасывание выиграла украинская команда.