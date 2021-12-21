Прометей завершает групповой этап ЛЧ матчем с середняком Бундеслиги. Текстовая трансляция

Баскетбольный клуб "Прометей" сегодня проведёт свой заключительный матч группового этапа в Лиге чемпионов, однако это точно будет не последний поединок команды в турнире. Впереди каменчан ожидает плей-офф, но перед этим они сыграют с лидером своего квартета, "Людвигсбургом". Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Начало встречи в 21:00.

С турнирной точки зрения матч ничего не решает. "Людвигсбург" досрочно выиграл группу, а "Прометей" финиширует третьим. Но, это не значит, что команды подойдут к матчу спустя рукава. Представители клубов заявляли, что для них эта игра очень важна.

"Людвигсбург" - "Прометей" 30:25

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

6 мин. Сидоров отдал, а Хариссон забросил дальний. 30:25

5 мин. Билан ошибся, а Вудар забросил без сопротивления. 28:22 И тут же ещё раз ошибаемся в атаке и пропускаем от Вудара. 30:22. Отрыв от хозяев.

4 мин. Бэри теряет мяч, а Сидоров забросил дальний. Начинаем догонять. 26:22

4 мин. Здорово мы отыграли в защите и после быстрой атаки забросил Сидоров. 26:19.

3 мин. На точный бросок Липового ответил Радебо. 26:17. Соперник снова отрывается.

2 мин. Блок-шот от Петрова и три очка от Липового в атаке. 23:17.

2 мин. Индивидуальные действия от Сидорова и два очка в активе украинцев. 23:14.

1 мин. Снова пропускаем дальний и теперь забросил Джейбок. 23:12.

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершилась!!! 20:12.

10 мин. Доу бросал дальний, но мяч даже до кольца не долетел. Патрик забрасывает дальний с сиреной. Немного не дотерпели. 20:12

9 мин. Доу отдал, а Сидоров забросил. Немного догоняем соперника. 17:12

9 мин. Проход от Доу и он забрасывает два из-под кольца. 17:10

8 мин. Саймон продавил Петрова и увеличил преимущество хозяев. 17:8.

7 мин. Липовый дальний не забросил, а Патрик был точен. 15:8

6 мин. Отличный проход от Харрисона. Индивидуальная игра от легионера. 12:8

5 мин. Снова мы упустили Саймон и он забросил из-под кольца. 12:6

4 мин. Пропустили мы ещё один слем от соперников, но у Прометея ответил Липовой. 10:6

3 мин. На атаку соперника ответил Хариссон, он забросил с отклонением. Но тут-же слем от Бартоу. 8:4

2 мин. Команды обменялись неточными атаками. В нашей команде заступил за линию Липовой. Ботерман в следующей атаке вывел соперника Прометея вперед. 4:2

1 мин. Билан продавил защиту и открыл счёт в матче. 0:2. Увы, но в следующей атаке Патрик сравнял счёт.

Матч начался!!! Вбрасывание выиграла украинская команда.