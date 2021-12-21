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Чемпион НБА в составе Кливленда: Леброн Джеймс разрушил баскетбол

Баскетбол
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Он раскритиковал Леброна

Чемпион НБА в составе Кливленда: Леброн Джеймс разрушил баскетбол

Новина українською

Баскетболист Иман Шамперт, который выступал вместе с Леброном Джеймсом за "Кливленд Кавальерс", дал комментарий по поводу звёздного форварда.

"Леброн разрушил баскетбол. Он думал, что делает его лучше, я его понимаю. Лично я люблю НБА за преданность, которая, как я думал, там есть. По сути, Леброн разбил представление болельщиков о реальности, сделал с организацией "Майами" всё, что хотел. Конечно, это отличный бизнес-ход, но со стороны я вижу, что люди пишут в "Твиттере" прямо сейчас. Им нравится говорить о владельцах и громких обменных сделках. Но это обсуждение не велось бы таким образом, если бы не решение Леброна перейти в "Майами", — сказал Шамперт на YouTube-канале Bootleg Kev.

Джеймс в регулярном чемпионате – 2021/2022 набирает 25,9 очка, 6,6 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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