  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Финикс разгромил Лейкерс, Майами не заметил Индиану
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Финикс разгромил Лейкерс, Майами не заметил Индиану

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс разгромил Лейкерс, Майами не заметил Индиану

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Майами – Индиана 125:96 (33:21, 35:24, 30:24, 27:27)

Нью-Йорк – Детройт 105:91 (24:17, 24:20, 32:32, 25:22)

Нью-Орлеан – Портленд 111:97 (24:21, 27:28, 30:29, 30:19)

Даллас – Миннесота 114:102 (34:35, 27:15, 27:28, 26:24)

Лейкерс – Финикс 90:108 (25:24, 27:30, 21:31, 17:23)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...