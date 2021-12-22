Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Финикс разгромил Лейкерс, Майами не заметил Индиану
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майами – Индиана 125:96 (33:21, 35:24, 30:24, 27:27)
Нью-Йорк – Детройт 105:91 (24:17, 24:20, 32:32, 25:22)
Нью-Орлеан – Портленд 111:97 (24:21, 27:28, 30:29, 30:19)
Даллас – Миннесота 114:102 (34:35, 27:15, 27:28, 26:24)
Лейкерс – Финикс 90:108 (25:24, 27:30, 21:31, 17:23)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу: Рад, что Миколенко переходит в Эвертон
- Успех Шевченко, приз для Луческу, боевая ничья Барселоны. Главные новости за 21 декабря
- Малиновский: УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень
- Однажды Коби Брайант набрал 62 очка за три четверти. ВИДЕО
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...