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Эффектный данк форварда Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил Кей Зи Окпала – форвард Майами в матче с Индианой отметился ярким данком после прохода.
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