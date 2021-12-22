Прометей в шаге от выхода в 1/8 финала Еврокубка. Текстовая трансляция

Женская баскетбольная команда "Прометей" сражается за попадание в число шестнадцати лучших команд Еврокубка. Неделю назад чемпионки Украины одержали победу и теперь в родных стенах будут защищать преимущество. Встреча состоится в среду, 22 декабря, в 19:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

Первый матч закончился со счётом 96:82 в пользу украинок. Для прохода дальше нашей команде важно не проиграть больше чем в 13 очок, но можно не сомневатся, что украинки будут настроены только на победу.

«Фрибур»: Кроселж, Фора, Зали, Жиру, Дихиго-Браво, Жако, Соллбергер, Стоянов, Фогг.

«Прометей»: Юркевичус, Холмс, Дубровина, Аткинс, Дацко, Балабан, Бабич, Рымаренко, Горобец, Игнатченко, Мироненко, Мусиенко.

"Прометей" (Украина) - "Фрибур" (Швейцария) 36:27

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

8 мин. Команды обменялись неточными атаками.

7 мин. Фогг забрасывает из-под кольца. 36:27

6 мин. Две результативные атаки от Холмс. Провал швейцарок - 36:25.

5 мин. Наши баскетболистки сейчас полностью контролируют игру. Дальний бросок от Аткинс - 32:25

4 мин. Стали больше ошибаться в атаке швейцарки. У нас забросила Аткинс 29:25

4 мин. Холмс выигрывает подбор и Браво нарушает правила на нашей легионерке. Холмс штрафные реализовала. 27:25

3 мин. Фогг после быстрой атаки сравнивает счёт. Мы несколько атак точными бросками не завершили.

2 мин. Холмс после подбора выводит Прометей вперёд. 25:23

1 мин. Браво в проходе забрасывает. 23:21. У тут же после перехвата Браво сравнивает счёт. 23:23

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершилась - 23:19.

10 мин. Балабан выиграла подбор, но Холмс не забросила дальний. Отличная атака от соперниц и точный бросок Фогг - 23:19

10 мин. У нас уже 5 командных фолов. Браво свои штрафные забросила. 23:17

9 мин. Фора и Рымаренко обменялись результативными атаками. 23:14

9 мин. После провального начала матча мы добавили в игре в защите. Постепенно находим свою игру.

8 мин. Холмс отдала, а Аткинс забросила дальний. 20:12

7 мин. Из-под кольца забрасывает Жиру. 17:12

7 мин. Три очка от Бабич, которую оставили одну. В защите мы сыграли здорово и после быстрой атаке снова забросила Юркевичус. 17:10. Мы отрываемся.

6 мин. Фогг не успевает за Холмс и нарушает правила. Баскетболистка Прометея штрафные реализовала. 12:10

5 мин. Дальний бросок от Юркевичус и мы уже выходим вперёд. Фора в следующей атаке счёт сравняла. 10:10

4 мин. Три очка от Холмс с подруткой. 7:8

3 мин. Две подряд точные дальние от Кроселж. 2:8. У нас снова забросила Юркевичус. 4:8

3 мин. Мусиенко нарушила правила и Фора забросила штрафные. 2:2

2 мин. Команды обменялись неточными атаками. Нерезультативное начало матча.

1 мин. Юркевичус продавила Фору и открыла счёт в матче. 2:0.

Матч начался!!! Вбрасывание выиграли баскетболистки швейцарской команды.Из-под к