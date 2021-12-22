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Уничтожили: Прометей громит Фрибур и выходив в 1/8 финала Еврокубка. Как это было
Есть преимущество в 14 очков
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Женская баскетбольная команда "Прометей" сражается за попадание в число шестнадцати лучших команд Еврокубка. Неделю назад чемпионки Украины одержали победу и теперь в родных стенах будут защищать преимущество. Встреча состоится в среду, 22 декабря, в 19:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.
Первый матч закончился со счётом 96:82 в пользу украинок. Для прохода дальше нашей команде важно не проиграть больше чем в 13 очок, но можно не сомневатся, что украинки будут настроены только на победу.
«Фрибур»: Кроселж, Фора, Зали, Жиру, Дихиго-Браво, Жако, Соллбергер, Стоянов, Фогг.
«Прометей»: Юркевичус, Холмс, Дубровина, Аткинс, Дацко, Балабан, Бабич, Рымаренко, Горобец, Игнатченко, Мироненко, Мусиенко.
"Прометей" (Украина) - "Фрибур" (Швейцария) 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)
Четвёртая четверть
Только лишь в первой четверти соперницы сопротивлялись. Дальше наши баскетболистки взяли игру под свой контроль и просто уничтожили швейцарок. Всех с уверенной победой. 85:54
Матч завершился!!! Прометей в 1/8 финала
10 мин. Точку в матче поставила Игнатченко, которая реализовала штрафные. 85:54
10 мин. Команды обменялись неточными атаками.
9 мин. Игнатченко оставили одну и она забросила впервые в матче. 83:54
8 мин. Игнатченко только вышла и уже нарушила правила. Фогг штрафные забросила. 81:52
8 мин. Пропустили мы быструю атаку от Браво. 81:50
7 мин. Балабан перехватила и забросила. Отличная игра Виктории. 79:46. В ответ забросила Фора.
6 мин. Мусиенко нарушает правила, а Жиру штрафные забросила. 77:46
6 мин. Ничего вообще не получается в атаке у швейцарок, а мы поймали кураж.
5 мин. Николина исправилась и забросила 4 очка в двух атаках. 77:44
4 мин. Рымаренко перехватила мяч, но забросить Бабич не смогла
4 мин. Отличный ассист от Дубровиной и два очка для Балабан. 73:44. Погром!!!
3 мин. На атаку Браво ответила Юркевичус. 71:44
3 мин. Проход от Балабан и два в кольце. 67:42
2 мин. Устали швейцарки, они очень много теряют мяч в простых ситуациях.
1 мин. Отличная защита от нашей команды, но Холмс забросить не смогла.
Четверть началась!!!
Третья четверть
Четверть завершилась!!! 65:42
10 мин. Перехват от Холмс и ещё два очка. 65:39. Поплыли соперницы. С сиреной забросила Фора. 65:42
9 мин. Дубровина перехватила мяч и забросила. 61:39. Тут же в следующей атаке забросила Бабич. 63:39
9 мин. Дальний от Бабич и три очка в корзине. 59:39
8 мин. Бабич теряет мяч, а Кроселж в быстрой атаке забросила. 56:39
7 мин. Дубровина нарушает правила. Браво забрасывает штрафные. 56:37
6 мин. Юркевичус выиграла подбор, а Балабан забросила. 56:35
6 мин. Агрессивно наши играют в защите и это приносит свои плоды.
5 мин. Холмс бросала дальний, но неточно. У соперниц один штрафной забросила Фора. 54:35
4 мин. На точный бросок Фогг у нас ответили Мусиенко и Холмс. 54:34
3 мин. В начале четверти команды много ошибаются. Отличный проход от Аткинс и два очка. 49:31
3 мин. Пропустили мы Жиру и она забросила. 47:31
2 мин. Дубровина выиграла подбор, а Юркевичус снова забросила. 47:29
1 мин. Отличная защита от нашей команды и два очка от Юркевичус. 45:29
Матч возобновился!!!
Вторая четверть
Вторая четверть завершилась!!! 43:29
10 мин. Быстрая атака и два очка от Форы. 42:29
9 мин. Торопятся баскетболистки Фрибура и много ошибаются. Три очка от Дубровиной как наказание - 42:27
8 мин. Рымаренко выиграла подбор и забросила два с фолом. 39:27
8 мин. Команды обменялись неточными атаками.
7 мин. Фогг забрасывает из-под кольца. 36:27
6 мин. Две результативные атаки от Холмс. Провал швейцарок - 36:25.
5 мин. Наши баскетболистки сейчас полностью контролируют игру. Дальний бросок от Аткинс - 32:25
4 мин. Стали больше ошибаться в атаке швейцарки. У нас забросила Аткинс 29:25
4 мин. Холмс выигрывает подбор и Браво нарушает правила на нашей легионерке. Холмс штрафные реализовала. 27:25
3 мин. Фогг после быстрой атаки сравнивает счёт. Мы несколько атак точными бросками не завершили.
2 мин. Холмс после подбора выводит Прометей вперёд. 25:23
1 мин. Браво в проходе забрасывает. 23:21. У тут же после перехвата Браво сравнивает счёт. 23:23
Вторая четверть началась!!!
Первая четверть
Первая четверть завершилась - 23:19.
10 мин. Балабан выиграла подбор, но Холмс не забросила дальний. Отличная атака от соперниц и точный бросок Фогг - 23:19
10 мин. У нас уже 5 командных фолов. Браво свои штрафные забросила. 23:17
9 мин. Фора и Рымаренко обменялись результативными атаками. 23:14
9 мин. После провального начала матча мы добавили в игре в защите. Постепенно находим свою игру.
8 мин. Холмс отдала, а Аткинс забросила дальний. 20:12
7 мин. Из-под кольца забрасывает Жиру. 17:12
7 мин. Три очка от Бабич, которую оставили одну. В защите мы сыграли здорово и после быстрой атаке снова забросила Юркевичус. 17:10. Мы отрываемся.
6 мин. Фогг не успевает за Холмс и нарушает правила. Баскетболистка Прометея штрафные реализовала. 12:10
5 мин. Дальний бросок от Юркевичус и мы уже выходим вперёд. Фора в следующей атаке счёт сравняла. 10:10
4 мин. Три очка от Холмс с подруткой. 7:8
3 мин. Две подряд точные дальние от Кроселж. 2:8. У нас снова забросила Юркевичус. 4:8
3 мин. Мусиенко нарушила правила и Фора забросила штрафные. 2:2
2 мин. Команды обменялись неточными атаками. Нерезультативное начало матча.
1 мин. Юркевичус продавила Фору и открыла счёт в матче. 2:0.
Матч начался!!! Вбрасывание выиграли баскетболистки швейцарской команды.Из-под к
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