Уничтожили: Прометей громит Фрибур и выходив в 1/8 финала Еврокубка. Как это было

Женская баскетбольная команда "Прометей" сражается за попадание в число шестнадцати лучших команд Еврокубка. Неделю назад чемпионки Украины одержали победу и теперь в родных стенах будут защищать преимущество. Встреча состоится в среду, 22 декабря, в 19:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

Первый матч закончился со счётом 96:82 в пользу украинок. Для прохода дальше нашей команде важно не проиграть больше чем в 13 очок, но можно не сомневатся, что украинки будут настроены только на победу.

«Фрибур»: Кроселж, Фора, Зали, Жиру, Дихиго-Браво, Жако, Соллбергер, Стоянов, Фогг.

«Прометей»: Юркевичус, Холмс, Дубровина, Аткинс, Дацко, Балабан, Бабич, Рымаренко, Горобец, Игнатченко, Мироненко, Мусиенко.

"Прометей" (Украина) - "Фрибур" (Швейцария) 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

Четвёртая четверть

Только лишь в первой четверти соперницы сопротивлялись. Дальше наши баскетболистки взяли игру под свой контроль и просто уничтожили швейцарок. Всех с уверенной победой. 85:54

Матч завершился!!! Прометей в 1/8 финала

10 мин. Точку в матче поставила Игнатченко, которая реализовала штрафные. 85:54

10 мин. Команды обменялись неточными атаками.

9 мин. Игнатченко оставили одну и она забросила впервые в матче. 83:54

8 мин. Игнатченко только вышла и уже нарушила правила. Фогг штрафные забросила. 81:52

8 мин. Пропустили мы быструю атаку от Браво. 81:50

7 мин. Балабан перехватила и забросила. Отличная игра Виктории. 79:46. В ответ забросила Фора.

6 мин. Мусиенко нарушает правила, а Жиру штрафные забросила. 77:46

6 мин. Ничего вообще не получается в атаке у швейцарок, а мы поймали кураж.

5 мин. Николина исправилась и забросила 4 очка в двух атаках. 77:44

4 мин. Рымаренко перехватила мяч, но забросить Бабич не смогла

4 мин. Отличный ассист от Дубровиной и два очка для Балабан. 73:44. Погром!!!

3 мин. На атаку Браво ответила Юркевичус. 71:44

3 мин. Проход от Балабан и два в кольце. 67:42

2 мин. Устали швейцарки, они очень много теряют мяч в простых ситуациях.

1 мин. Отличная защита от нашей команды, но Холмс забросить не смогла.

Четверть началась!!!

Третья четверть

Четверть завершилась!!! 65:42

10 мин. Перехват от Холмс и ещё два очка. 65:39. Поплыли соперницы. С сиреной забросила Фора. 65:42

9 мин. Дубровина перехватила мяч и забросила. 61:39. Тут же в следующей атаке забросила Бабич. 63:39

9 мин. Дальний от Бабич и три очка в корзине. 59:39

8 мин. Бабич теряет мяч, а Кроселж в быстрой атаке забросила. 56:39

7 мин. Дубровина нарушает правила. Браво забрасывает штрафные. 56:37

6 мин. Юркевичус выиграла подбор, а Балабан забросила. 56:35

6 мин. Агрессивно наши играют в защите и это приносит свои плоды.

5 мин. Холмс бросала дальний, но неточно. У соперниц один штрафной забросила Фора. 54:35

4 мин. На точный бросок Фогг у нас ответили Мусиенко и Холмс. 54:34

3 мин. В начале четверти команды много ошибаются. Отличный проход от Аткинс и два очка. 49:31

3 мин. Пропустили мы Жиру и она забросила. 47:31

2 мин. Дубровина выиграла подбор, а Юркевичус снова забросила. 47:29

1 мин. Отличная защита от нашей команды и два очка от Юркевичус. 45:29

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Вторая четверть завершилась!!! 43:29

10 мин. Быстрая атака и два очка от Форы. 42:29

9 мин. Торопятся баскетболистки Фрибура и много ошибаются. Три очка от Дубровиной как наказание - 42:27

8 мин. Рымаренко выиграла подбор и забросила два с фолом. 39:27

8 мин. Команды обменялись неточными атаками.

7 мин. Фогг забрасывает из-под кольца. 36:27

6 мин. Две результативные атаки от Холмс. Провал швейцарок - 36:25.

5 мин. Наши баскетболистки сейчас полностью контролируют игру. Дальний бросок от Аткинс - 32:25

4 мин. Стали больше ошибаться в атаке швейцарки. У нас забросила Аткинс 29:25

4 мин. Холмс выигрывает подбор и Браво нарушает правила на нашей легионерке. Холмс штрафные реализовала. 27:25

3 мин. Фогг после быстрой атаки сравнивает счёт. Мы несколько атак точными бросками не завершили.

2 мин. Холмс после подбора выводит Прометей вперёд. 25:23

1 мин. Браво в проходе забрасывает. 23:21. У тут же после перехвата Браво сравнивает счёт. 23:23

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершилась - 23:19.

10 мин. Балабан выиграла подбор, но Холмс не забросила дальний. Отличная атака от соперниц и точный бросок Фогг - 23:19

10 мин. У нас уже 5 командных фолов. Браво свои штрафные забросила. 23:17

9 мин. Фора и Рымаренко обменялись результативными атаками. 23:14

9 мин. После провального начала матча мы добавили в игре в защите. Постепенно находим свою игру.

8 мин. Холмс отдала, а Аткинс забросила дальний. 20:12

7 мин. Из-под кольца забрасывает Жиру. 17:12

7 мин. Три очка от Бабич, которую оставили одну. В защите мы сыграли здорово и после быстрой атаке снова забросила Юркевичус. 17:10. Мы отрываемся.

6 мин. Фогг не успевает за Холмс и нарушает правила. Баскетболистка Прометея штрафные реализовала. 12:10

5 мин. Дальний бросок от Юркевичус и мы уже выходим вперёд. Фора в следующей атаке счёт сравняла. 10:10

4 мин. Три очка от Холмс с подруткой. 7:8

3 мин. Две подряд точные дальние от Кроселж. 2:8. У нас снова забросила Юркевичус. 4:8

3 мин. Мусиенко нарушила правила и Фора забросила штрафные. 2:2

2 мин. Команды обменялись неточными атаками. Нерезультативное начало матча.

1 мин. Юркевичус продавила Фору и открыла счёт в матче. 2:0.

Матч начался!!! Вбрасывание выиграли баскетболистки швейцарской команды.Из-под к