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Прометей бьет Людвигсбург в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО
Украинцы отметились волевой победой
фото - БК Прометей
Прометей в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов отыграл 11-очковое отставание у немецкого Людвигсбурга и вышел в следующий раунд турнира с показателем 3-3.
Самым результативным у Прометея стал Крис Доу – американец набрал 17 очков, собрал 8 подборов и отдал 6 результативных передач.
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