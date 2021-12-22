Прометей бьет Людвигсбург в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Прометей в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов отыграл 11-очковое отставание у немецкого Людвигсбурга и вышел в следующий раунд турнира с показателем 3-3.

Самым результативным у Прометея стал Крис Доу – американец набрал 17 очков, собрал 8 подборов и отдал 6 результативных передач.