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Будивельник разгромил дубль Черкасских Мавп в 1/8 финала Кубка Украины

Баскетбол
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Матч оказался очень простым для гостей

Будивельник разгромил дубль Черкасских Мавп в 1/8 финала Кубка Украины

фото - eurohoops.net

Новина українською

Киевский Будивельник без проблем преодолел 1/8 финала Кубка Украины, одолев в выездном матче дублирующий состав Черкасских Мавп.

Команда Игорса Миглиниекса доминировала на площадке на протяжении всей игровой дистанции и одержала результативную победу со счетом 132:63.

По итогу второго раунда Кубка определится восьмерка команд, играющая в решающей стадии соревнований. Матчи 1/4 и 1/2 финала будут проведены в двух городах, представленных клубами-участниками соревнования.

Кубок Украины. 1/8 финала

Черкасские Мавпы - 2 — Будивельник 63:132 (21:37, 11:33, 15:33, 16:29)

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В статье: БК Будивельник (Киев) Черкасские Мавпы
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