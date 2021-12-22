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Будивельник разгромил дубль Черкасских Мавп в 1/8 финала Кубка Украины
Матч оказался очень простым для гостей
фото - eurohoops.net
Киевский Будивельник без проблем преодолел 1/8 финала Кубка Украины, одолев в выездном матче дублирующий состав Черкасских Мавп.
Команда Игорса Миглиниекса доминировала на площадке на протяжении всей игровой дистанции и одержала результативную победу со счетом 132:63.
По итогу второго раунда Кубка определится восьмерка команд, играющая в решающей стадии соревнований. Матчи 1/4 и 1/2 финала будут проведены в двух городах, представленных клубами-участниками соревнования.
Кубок Украины. 1/8 финала
Черкасские Мавпы - 2 — Будивельник 63:132 (21:37, 11:33, 15:33, 16:29)
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