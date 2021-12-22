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Женский Прометей не испытал проблем в матче с Эльфик Фрибургом

Баскетбол
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Украинки действовали надежно

Женский Прометей не испытал проблем в матче с Эльфик Фрибургом

Фото: БК Прометей / Автор неизвестен

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Чемпионки Украины Прометей одержали победу в ответном матче 1/16 финала женского Еврокубка со швейцарским Фрибуром.

Наша команда выиграла матч на выезде со счетом 96:82 благодаря мощной второй половине, потому имела фору +14.

В 1/8 финала Прометей сойдется с победителем пары между бельгийским Касторсом Брэйном и израильским Неве Давидом Рамлом. Матчи состоятся 13 и 20 января.

Еврокубок. Женщины, 1/16 финала. Ответный матч

Прометей - Эльфик Фрибург 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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