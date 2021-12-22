7-кратный участник Матча звёзд вернулся в НБА в возрасте 40 лет

7-кратный участник Матча звёзд, форвард-ветеран Джо Джонсон подпишет 10-дневный контракт с "Бостон Селтикс".

40-летний Джонсон в последний раз выступал в НБА в 2018 году, после чего долгое время пребывал в статусе свободного агента. В марте 2019 года Джо начал выступления в лиге Big3, а в сентябре привёл команду к титулу и стал MVP турнира.

За плечами баскетболиста 18 сезонов в НБА.