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7-кратный участник Матча звёзд вернулся в НБА в возрасте 40 лет
Он отыграл 18 сезонов
7-кратный участник Матча звёзд, форвард-ветеран Джо Джонсон подпишет 10-дневный контракт с "Бостон Селтикс".
40-летний Джонсон в последний раз выступал в НБА в 2018 году, после чего долгое время пребывал в статусе свободного агента. В марте 2019 года Джо начал выступления в лиге Big3, а в сентябре привёл команду к титулу и стал MVP турнира.
За плечами баскетболиста 18 сезонов в НБА.
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