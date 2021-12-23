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НБА. Милуоки разбил Хьюстон, победы Бостона и Клипперс
Результаты матчей дня в НБА
Бостон – Кливленд 111:101 (31:26, 32:22, 22:25, 26:28)
Атланта – Орландо 98:104 (20:22, 17:25, 24:23, 37:34)
Милуоки – Хьюстон 126:106 (25:24, 38:26, 34:26, 29:30)
Оклахома – Денвер 108:94 (28:18, 32:34, 28:14, 20:28)
Сакраменто – Клипперс 89:105 (20:25, 18:24, 30:25, 21:31)
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