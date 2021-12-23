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Финт и трехочковый форварда Милуоки – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - nba.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первую позицию занял форвард Милуоки Джордан Нвора, который в матче с Хьюстоном уложил на паркет опекуна, после чего отправил мяч в корзину с трехочковой дистанции.
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