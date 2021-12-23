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Американский баскетболист вернулся в клуб НБА спустя 19 лет после обмена

Баскетбол
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Американский баскетболист вернулся в клуб НБА спустя 19 лет после обмена

фото - beinsports.com

Новина українською

Бостон в матче регулярного чемпионата НБА обыграл Кливленд (111:101), а главным событием поединка стало возвращение в лигу 40-летнего Джо Джонсона.

Семикратный участник Матчей всех звезд провел на площадке почти две минуты и набрал два очка.

Примечательно, что Джонсон вернулся в Бостон спустя почти 20 лет после того, как Селтикс в феврале 2002 года обменяли его в Финикс.

Всего Джо Джонсон отыграл в НБА 1277 матчей. В среднем за игру он набирает по 16,0 очка, 4,0 подбора и 3,9 передачи.

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В статье: баскетбол НБА Джо Джонсон
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