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Американский баскетболист вернулся в клуб НБА спустя 19 лет после обмена
Такого еще не было
фото - beinsports.com
Бостон в матче регулярного чемпионата НБА обыграл Кливленд (111:101), а главным событием поединка стало возвращение в лигу 40-летнего Джо Джонсона.
Семикратный участник Матчей всех звезд провел на площадке почти две минуты и набрал два очка.
Примечательно, что Джонсон вернулся в Бостон спустя почти 20 лет после того, как Селтикс в феврале 2002 года обменяли его в Финикс.
The Celtics traded rookie Joe Johnson on February 20, 2002.— Sean Grande (@SeanGrandePBP) December 22, 2021
The 19 year, 305 day gap between his stints with the Celtics is not only the longest in NBA history, it’s longer than the entire career of every NBA player but five (Carter, Parish, Garnett, Willis, Nowitzki).
Всего Джо Джонсон отыграл в НБА 1277 матчей. В среднем за игру он набирает по 16,0 очка, 4,0 подбора и 3,9 передачи.
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