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Тернополь в напряженном матче обыграл Николаев в 1/8 финала Кубка Украины

Баскетбол
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Хозяева действовали увереннее

Тернополь в напряженном матче обыграл Николаев в 1/8 финала Кубка Украины

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Новина українською

В Тернополе местный клуб принимал Николаев в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины.

Хозяева лучше провели старт матча, выиграв первую половину. Тернополь имел преимущество на подборах и лучший процент реализации.

Ключевым во второй половине стал рывок хозяев на старте третьей четверти - 14:2. Тернополь забросал николаевцев трехочковыми и получил максимальное в этом матче 21 очко преимущества. В четвертой десятиминутке хозяева сохранили лидерство и довели матч до победы.

Кубок Украины. 1/8 финала

Тернополь — Николаев 97:75 (19:14, 25:22, 31:20, 22:19)

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В статье: МБК Николаев БК Тернополь
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