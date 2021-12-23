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Тернополь в напряженном матче обыграл Николаев в 1/8 финала Кубка Украины
Хозяева действовали увереннее
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В Тернополе местный клуб принимал Николаев в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины.
Хозяева лучше провели старт матча, выиграв первую половину. Тернополь имел преимущество на подборах и лучший процент реализации.
Ключевым во второй половине стал рывок хозяев на старте третьей четверти - 14:2. Тернополь забросал николаевцев трехочковыми и получил максимальное в этом матче 21 очко преимущества. В четвертой десятиминутке хозяева сохранили лидерство и довели матч до победы.
Кубок Украины. 1/8 финала
Тернополь — Николаев 97:75 (19:14, 25:22, 31:20, 22:19)
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