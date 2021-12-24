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НБА. Голден Стэйт с 46 очками Карри обыграл Мемфис, Лейкерс разгромно уступили Сан-Антонио
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Атланта 96:98 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)
Орландо – Нью-Орлеан 104:110 (17:32, 26:23, 35:28, 26:27)
Индиана – Хьюстон 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12)
Нью-Йорк – Вашингтон 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34)
Майами – Детройт 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25)
Даллас – Милуоки 95:102 (23:15, 20:26, 31:34, 21:27)
Финикс – Оклахома-Сити 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32)
Юта – Миннесота 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26)
Денвер – Шарлотт 107:115 (26:27, 39:25, 29:25, 13:38)
Голден Стэйт – Мемфис 113:104 (27:31, 25:22, 32:30, 29:21)
Лейкерс – Сан-Антонио 110:138 (24:33, 31:33, 37:39, 18:33)
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