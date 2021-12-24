  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Голден Стэйт с 46 очками Карри обыграл Мемфис, Лейкерс разгромно уступили Сан-Антонио
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Голден Стэйт с 46 очками Карри обыграл Мемфис, Лейкерс разгромно уступили Сан-Антонио

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт с 46 очками Карри обыграл Мемфис, Лейкерс разгромно уступили Сан-Антонио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Филадельфия – Атланта 96:98 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)

Орландо – Нью-Орлеан 104:110 (17:32, 26:23, 35:28, 26:27)

Индиана – Хьюстон 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12)

Нью-Йорк – Вашингтон 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34)

Майами – Детройт 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25)

Даллас – Милуоки 95:102 (23:15, 20:26, 31:34, 21:27)

Финикс – Оклахома-Сити 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32)

Юта – Миннесота 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26)

Денвер – Шарлотт 107:115 (26:27, 39:25, 29:25, 13:38)

Голден Стэйт – Мемфис 113:104 (27:31, 25:22, 32:30, 29:21)

Лейкерс – Сан-Антонио 110:138 (24:33, 31:33, 37:39, 18:33)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...