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Шикарный данк защитника Юты через руки двоих – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил защитник Юты Джордан Кларксон, который в матче с Миннесотой после прохода забил данк через руки двух оппонентов.
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