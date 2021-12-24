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Днепр обыграл Запорожье, Прометей легко справился с Харьковскими Соколами

Баскетбол
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В пятницу были сыграны два матча

Днепр обыграл Запорожье, Прометей легко справился с Харьковскими Соколами

фото - fbu.ua

Днепр победил на выезде Запорожья в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose - 80:67.

Первая четверть дерби отметилась, среди прочего, низким процентом попаданий хозяев с периметра. Если у Днепра без замен отыграл Санон, то в Запорожье таких игроков было трое – легионерское трио Максвелл – Джозеф – Фрэнсис.
В общем, ротация днепровского коллектива состояла из 10 баскетболистов, тогда как Запорожье ограничивалось семью баскетболистами.

В параллельном матче Прометей принимал Харьковских Соколов в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Соперники провели яркую результативную первую половину. Обе команды предложили высокий темп с большим количеством быстрых и дальних атак. Игра была ровной – Соколы постоянно отвечали и шесть раз за первую половину выходили вперед.

Во второй части игры хозяева уже не давали Соколам намека на камбэк. Прометей контролировал темп игры и продолжал доминировать на щитах.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

24 декабря, Запорожье

Запорожье – Днепр – 67:80 (16:22, 17:20, 20:18, 14:20)

Прометей — Харьковские Соколы 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)

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В статье: БК Запорожье БК Прометей (Камянское)
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