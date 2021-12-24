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Чарльз Баркли: Меня обманули на $ 100 миллионов
И сделал это его агент
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, как его первый агент украл у него крупную сумму денег.
"Думаю, меня обманули на $ 100 млн. Мой первый агент был мошенником. Он украл у меня все мои деньги. Я не хочу называть его имя. Лэнс Лучник, так зовут этого засранца. Итак, он украл все мои деньги. В итоге через четыре года я полностью разорился", — цитирует Чарльза Баркли Fadeaway World.
Пять лет назад Баркли уже упоминал об этой ситуации в интервью CBS Sports.
"Думаю, игроки стали умнее. Агент полностью получал зарплату за меня, давал мне пособие, а остальные деньги якобы инвестировал. Я получал $ 15 тыс. в месяц. Это происходило каждый месяц первого числа, а про остальные деньги он сказал, что вкладывает их. В итоге через четыре года я разорился, при этом оставшись должен уплату налогов. Если бы у меня было ружьё, я бы пристрелил его. Если не было бы пистолета, то я бы надрал ему задницу голыми руками", — говорил тогда Баркли.
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