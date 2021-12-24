Черкасские Мавпы не сумели справиться с Киев-Баскетом

Киев-Баскет вернулся в топ-3 турнирной таблицы Суперлиги Windrose, одержав уверенную победу над Черкасскими Мавпами 68:85.

Первая половина игры оказалась равной – ни одна команда не могла оторваться больше, чем на 5 очков, а обе четверти завершились со счетом 16:16.

Решающей в матче стала третья четверть, в которой Киев-Баскет совершил рывок 17:2, в результате чего на последний перерыв команды ушли при счете 44:57 и в заключительном отрезке гости одержали победу.

СУПЕРЛИГА WINDROSE

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Черкасские Мавпы — Киев-Баскет 68:85 (16:16, 16:16, 12:25, 24:28)