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НБА. Финикс уступает Голден-Стейт, Юта побеждает Даллас

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Финикс уступает Голден-Стейт, Юта побеждает Даллас

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Финикс" – "Голден-Стейт"

107 – 116 (27-33; 35-25; 22-26; 23-32)

"Лейкерс" – "Бруклин"

115 – 122 (23-38; 39-28; 20-36; 33-20)

"Юта" – "Даллас"

120 – 116 (25-34; 40-29; 25-27; 30-26)

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В статье: НБА
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