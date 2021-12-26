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НБА. Финикс уступает Голден-Стейт, Юта побеждает Даллас
Результаты тура НБА
В ночь с 25 на 26 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Финикс" – "Голден-Стейт"
107 – 116 (27-33; 35-25; 22-26; 23-32)
"Лейкерс" – "Бруклин"
115 – 122 (23-38; 39-28; 20-36; 33-20)
"Юта" – "Даллас"
120 – 116 (25-34; 40-29; 25-27; 30-26)
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