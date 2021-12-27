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НБА. Денвер обыграл Клипперс, успехи Майами и Филадельфии
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майами – Орландо 93:83 (22:24, 20:15, 30:21, 21:23)
Сакраменто – Мемфис 102:127 (24:20, 26:29, 27:40, 25:38)
Вашингтон – Филадельфия 96:117 (31:25, 24:38, 17:29, 24:25)
Сан-Антонио – Детройт 144:109 (38:30, 40:24, 41:26, 25:29)
Оклахома-Сити – Нью-Орлеан 117:112 (32:18, 25:31, 32:32, 28:31)
Чикаго – Индиана 113:105 (33:27, 30:21, 24:31, 26:26)
Клипперс – Денвер 100:103 (30:32, 25:32, 28:15, 17:24)
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