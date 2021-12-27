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Эмбиид в матче НБА устроил потасовку с центровым Вашингтона
Инцидент в НБА
фото - inquirer.com
Звездный центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтона (117:96) спровоцировал стычку с Монтрезлом Харреллом.
В третьей четверти Эмбиид в атаке плечом ударил в лицо соперника – Харрелл не стерпел и набросился на звездного камерунца.
Вскоре центровой Вашингтона толкнул Эмбиида и прокричал оскорбления в его адрес, за что получил второй технический фол и досрочно покинул площадку.
Джоэль Эмбиид в матче с Вашингтоном набрал 36 очков и собрал 13 подборов.
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