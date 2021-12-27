Эмбиид в матче НБА устроил потасовку с центровым Вашингтона

Звездный центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтона (117:96) спровоцировал стычку с Монтрезлом Харреллом.

В третьей четверти Эмбиид в атаке плечом ударил в лицо соперника – Харрелл не стерпел и набросился на звездного камерунца.

Вскоре центровой Вашингтона толкнул Эмбиида и прокричал оскорбления в его адрес, за что получил второй технический фол и досрочно покинул площадку.

Джоэль Эмбиид в матче с Вашингтоном набрал 36 очков и собрал 13 подборов.