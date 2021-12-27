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Михайлюк поднялся на третье место в списке самых результативных украинцев в НБА
До второй строки очень далеко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Торонто Святослав Михайлюк набрал 10 очков в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НБА против Кливленда (99:144) и вышел на чистое третье место в рейтинге самых результативных украинцев в истории лиги.
На счету Михайлюка в НБА 1400 очков. По этому показателю он уступает только Алексею Леню (4265) и Виталию Потапенко (3995).
Воспитанник Черкасских Мавп в 2018 года в составе Лейкерс, Детройта, Оклахомы и Торонто провел в НБА 194 матча – в среднем за игру баскетболист сборной Украины набирает по 7,2 очка, 2,0 подбора и 1,5 передачи.
Святослав Михайлюк летом 2021 года подписал двухлетний контракт с Торонто.
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