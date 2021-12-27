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НБА представила 30 лучших трехочковых в карьере Карри. ВИДЕО

Баскетбол
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НБА представила 30 лучших трехочковых в карьере Карри. ВИДЕО

фото - mercurynews.com

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал видео с 30-ю лучшими трехочковыми от разыгрывающего Голден Стэйта Стефена Карри.

Ранее Карри в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден побил рекорд Рэя Аллена и вышел на первое место в истории НБА по количеству точных бросков с дальней дистанции.

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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