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НБА представила 30 лучших трехочковых в карьере Карри. ВИДЕО
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фото - mercurynews.com
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал видео с 30-ю лучшими трехочковыми от разыгрывающего Голден Стэйта Стефена Карри.
Ранее Карри в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден побил рекорд Рэя Аллена и вышел на первое место в истории НБА по количеству точных бросков с дальней дистанции.
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