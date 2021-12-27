Никола Йокич установил уникальное достижение

Игрок "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче с "Лос-Анджелес Клипперс" (103:100) показал впечатляющую статистическую линейку — 28 очков, 22 подбора, 8 ассистов.

Он стал первым игроком, записавшим на свой счёт 25+ очков, 20+ подборов и 5+ ассистов в двух подряд встречах со времен Чарльза Баркли в 1988 году.

Напомним, в начале декабря серб также обошёл легенду "Бостон Селтикс" Ларри Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру.