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Никола Йокич установил уникальное достижение

Баскетбол
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Такого в НБА не было последние 33 года

Никола Йокич установил уникальное достижение

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче с "Лос-Анджелес Клипперс" (103:100) показал впечатляющую статистическую линейку — 28 очков, 22 подбора, 8 ассистов.

Он стал первым игроком, записавшим на свой счёт 25+ очков, 20+ подборов и 5+ ассистов в двух подряд встречах со времен Чарльза Баркли в 1988 году.

Напомним, в начале декабря серб также обошёл легенду "Бостон Селтикс" Ларри Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру.

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В статье: Никола Йокич Денвер Наггетс
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