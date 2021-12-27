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Том Брэди: В НБА все так просто

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Том считает, что баскетболистам не стоит жаловаться

Том Брэди: В НБА все так просто

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Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) "Тампы-Бэй Бакканирс" Том Брэди рассказал о разнице между играми в НБА и NFL.

"Я всё время хотел заниматься спортом, но моё тело болело. Правый локоть болел каждый раз, когда бросал мяч. Так что я начал работать над этой проблемой, и боль ушла.

Эти парни из НБА постоянно получают травмы. И я говорю про себя: "Но это же так просто!" Я не имею в виду какую-то обиду, но вам же не нужно бегать на такие расстояния! У вас не так много контактов, на вас хорошая и удобная обувь. Всегда хороший климат", — приводит слова Брэди The Sports Rush.

44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула.

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В статье: Том Брэди
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