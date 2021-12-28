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НБА. Финикс уступил Мемфису, победы Юты и Бруклина
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Хьюстон 123:99 (33:29, 31:21, 32:20, 27:29)
Атланта – Чикаго 118:130 (36:31, 27:38, 24:29, 31:32)
Миннесота – Бостон 108:103 (23:29, 22:27, 29:23, 34:24)
Сан-Антонио – Юта 104:110 (27:34, 16:19, 27:29, 34:28)
Финикс – Мемфис 113:114 (24:25, 24:35, 27:29, 38:25)
Портленд – Даллас 117:132 (29:34, 24:38, 31:34, 33:26)
Клипперс – Бруклин 108:124 (33:38, 22:33, 26:30, 27:23)
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