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Победный бросок Моранта в матче с Финиксом – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первой позиции оказался звездный плеймейкер Мемфиса Джа Морант, который на последних секундах матча с Финиксом забросил победный мяч в проходе из-под кольца.
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