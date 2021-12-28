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Курьез в НБА: центровой Хьюстон попал мячом в голову фанатке

Баскетбол
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Та не удержалась на ногах

Курьез в НБА: центровой Хьюстон попал мячом в голову фанатке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровой Хьюстона Кристиан Вуд в матче регулярного чемпионата НБА против Шарлотт (99:123) отдал неудачную передачу на одноклубника – мяч полетел на трибуны и попал в голову болельщице, которая проходила мимо.

После матча баскетболист заявил, что в качестве извинений готов предоставить женщине билет в первый ряд на любой матч Хьюстона.

Кристиан Вуд в матче с Шарлотт набрал 16 очков и собрал 9 подборов.

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс
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