Курьез в НБА: центровой Хьюстон попал мячом в голову фанатке

Центровой Хьюстона Кристиан Вуд в матче регулярного чемпионата НБА против Шарлотт (99:123) отдал неудачную передачу на одноклубника – мяч полетел на трибуны и попал в голову болельщице, которая проходила мимо.

Christian Wood nailed a fan with an errant pass ???? pic.twitter.com/Au16h722bF — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2021

После матча баскетболист заявил, что в качестве извинений готов предоставить женщине билет в первый ряд на любой матч Хьюстона.

Кристиан Вуд в матче с Шарлотт набрал 16 очков и собрал 9 подборов.