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Прометей дожал Днепр в заключительном матче 2021 года
У хозяев не хватило сил
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Днепр принимал Прометей в заключительном матче 2021 в Суперлиге Windrose.
Команды провели две разные, но очень насыщенные и напряженные четверти. Хозяева лучше стартовали, набрав за первую десятиминутку 28 очков.
Но во второй четверти Прометей ответил своим сильным рывком, в результате которого уже команда Ронена Гинзбурга вышла вперед. После второго тайм-аута от Дмитрия Болдаева во второй четверти Днепр отразился и вернулся в игру.
Давать бой чемпиону Днепр, как оказалось, был готов к большому перерыву. Во второй половине матча Прометей добавил в защите, отразился от попыток соперника продолжать играть быстро и очень эффективно использовал свои возможности в нападении. В результате гости вырвали победу.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
Днепр — Прометей 85:104 (29:21, 22:30, 16:24, 18:29)
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