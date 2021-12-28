Прометей дожал Днепр в заключительном матче 2021 года

Днепр принимал Прометей в заключительном матче 2021 в Суперлиге Windrose.

Команды провели две разные, но очень насыщенные и напряженные четверти. Хозяева лучше стартовали, набрав за первую десятиминутку 28 очков.

Но во второй четверти Прометей ответил своим сильным рывком, в результате которого уже команда Ронена Гинзбурга вышла вперед. После второго тайм-аута от Дмитрия Болдаева во второй четверти Днепр отразился и вернулся в игру.

Давать бой чемпиону Днепр, как оказалось, был готов к большому перерыву. Во второй половине матча Прометей добавил в защите, отразился от попыток соперника продолжать играть быстро и очень эффективно использовал свои возможности в нападении. В результате гости вырвали победу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Прометей 85:104 (29:21, 22:30, 16:24, 18:29)