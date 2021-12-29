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НБА. Денвер огорчил Голден Стэйт, победы Милуоки и Лейкерс
Результаты матчей дня в НБА
Орландо – Милуоки 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)
Майами – Вашингтон 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)
Хьюстон – Лейкерс 123:132 (35:34, 24:33, 33:30, 31:35)
Миннесота – Нью-Йорк 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)
Нью-Орлеан – Кливленд 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)
Голден Стэйт – Денвер 86:89 (16:31, 20:29, 25:14, 25:15)
Сакраменто – Оклахома 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)
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