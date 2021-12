Леню разрешили возобновить сезон в НБА

Американский инсайдер Джейсон Андерсон сообщил в Твиттере, что центровой Сакраменто Алексей Лень исключен из протокола НБА по здоровью и безопасности и может вернуться в состав Кингз.

A league source tells The Sacramento Bee Kings center Alex Len will clear NBA health and safety protocols before tonight's game vs. the Thunder, but likely will not play as he needs reconditioning before returning to action.