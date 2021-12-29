Баскетбол
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БК Тернополь завершил сотрудничество с легионером
Теперь ищут нового
фото - syracuse.com
БК Тернополь по обоюдному согласию сторон разорвал контракт со словацким форвардом Мареком Долежаем, сообщает Александр Прошута в своем Telegram-канале.
23-летний баскетболист в текущем сезоне провел в Суперлиге 22 матча. В среднем за игру он набирает по 9,8 очка и 3,5 подбора.
БК Тернополь в турнирной таблице Суперлиги с показателем 6-16 занимает 10-е место.
Следующий матч в чемпионате Украины команда Дмитрия Забирченко проведет 13 января против Химика.
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