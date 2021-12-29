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БК Тернополь завершил сотрудничество с легионером

Баскетбол
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БК Тернополь завершил сотрудничество с легионером

фото - syracuse.com

Новина українською

БК Тернополь по обоюдному согласию сторон разорвал контракт со словацким форвардом Мареком Долежаем, сообщает Александр Прошута в своем Telegram-канале.

23-летний баскетболист в текущем сезоне провел в Суперлиге 22 матча. В среднем за игру он набирает по 9,8 очка и 3,5 подбора.

БК Тернополь в турнирной таблице Суперлиги с показателем 6-16 занимает 10-е место.

Следующий матч в чемпионате Украины команда Дмитрия Забирченко проведет 13 января против Химика.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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