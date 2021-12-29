Леброн Джеймс: Думал о завершении карьеры

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время пресс-конференции ответил на вопрос о своём завершении карьеры.

"Да, я думал об этом. Но продолжаю играть на таком высоком уровне. … И хотя я в лиге уже 19-й год, я, пожалуй, уже спускаюсь с холма. Так что посмотрим, что будет дальше. Пока мой разум и тело позволяют мне это, я буду продолжать", — приводит слова Джеймса Lakers Daily.

Джеймс вместе с Расселлом Уэстбруком стали третьей парой одноклубников в истории "Лос-Анджелеса", кому удавалось оформить по трипл-даблу в одном матче.