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Леброн Джеймс: Думал о завершении карьеры
Баскетболист понимает, что его время уже проходит
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время пресс-конференции ответил на вопрос о своём завершении карьеры.
"Да, я думал об этом. Но продолжаю играть на таком высоком уровне. … И хотя я в лиге уже 19-й год, я, пожалуй, уже спускаюсь с холма. Так что посмотрим, что будет дальше. Пока мой разум и тело позволяют мне это, я буду продолжать", — приводит слова Джеймса Lakers Daily.
Джеймс вместе с Расселлом Уэстбруком стали третьей парой одноклубников в истории "Лос-Анджелеса", кому удавалось оформить по трипл-даблу в одном матче.
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