  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, победы Юты и Финикса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, победы Юты и Финикса

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, победы Юты и Финикса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Детройт – Нью-Йорк 85:94 (20:23, 21:25, 30:16, 14:30)

Индиана – Шарлотт 108:116 (27:34, 30:37, 25:19, 26:26)

Бостон – Клипперс 82:91 (21:26, 19:21, 23:22, 19:22)

Чикаго – Атланта 131:117 (38:36, 36:17, 30:34, 27:30)

Мемфис – Лейкерс 104:99 (23:30, 25:24, 30:29, 26:16)

Финикс – Оклахома-Сити 115:97 (33:23, 27:29, 25:29, 30:16)

Портленд – Юта 105:120 (27:36, 32:33, 23:27, 23:24)

Сакраменто – Даллас 95:94 (20:30, 35:13, 17:26, 23:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...