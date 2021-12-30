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НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, победы Юты и Финикса
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Нью-Йорк 85:94 (20:23, 21:25, 30:16, 14:30)
Индиана – Шарлотт 108:116 (27:34, 30:37, 25:19, 26:26)
Бостон – Клипперс 82:91 (21:26, 19:21, 23:22, 19:22)
Чикаго – Атланта 131:117 (38:36, 36:17, 30:34, 27:30)
Мемфис – Лейкерс 104:99 (23:30, 25:24, 30:29, 26:16)
Финикс – Оклахома-Сити 115:97 (33:23, 27:29, 25:29, 30:16)
Портленд – Юта 105:120 (27:36, 32:33, 23:27, 23:24)
Сакраменто – Даллас 95:94 (20:30, 35:13, 17:26, 23:25)
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