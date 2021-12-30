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Кливленд на 12 месяцев потерял одного из лидеров

Баскетбол
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Большой удар по команде

Кливленд на 12 месяцев потерял одного из лидеров

фото - Marca

Новина українською

Основной плеймейкер Бостона Рики Рубио с разрывом крестообразных связок левого колена выбыл ориентировочно на 12 месяцев.

Испанец получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против Нью-Орлеана (104:108). В том поединке он набрал 27 очков, собрал 13 подборов и отдал 9 результативных передач.

Рубио проводил один из лучших сезонов в карьере – 31-летний баскетболист в среднем за игру набирал по 13,1 очка, 4,1 подбора и 6,6 передачи.

Помимо Рики Рубио Кливленд до конца сезона потерял еще одного ключевого игрока – атакующего защитника Коллина Секстона.

Кливленд с показателем 20-14 занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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В статье: НБА Кливленд Кавальерс
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