Кливленд на 12 месяцев потерял одного из лидеров

Основной плеймейкер Бостона Рики Рубио с разрывом крестообразных связок левого колена выбыл ориентировочно на 12 месяцев.

Испанец получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против Нью-Орлеана (104:108). В том поединке он набрал 27 очков, собрал 13 подборов и отдал 9 результативных передач.

Рубио проводил один из лучших сезонов в карьере – 31-летний баскетболист в среднем за игру набирал по 13,1 очка, 4,1 подбора и 6,6 передачи.

Помимо Рики Рубио Кливленд до конца сезона потерял еще одного ключевого игрока – атакующего защитника Коллина Секстона.

Кливленд с показателем 20-14 занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.