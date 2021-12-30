  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джеймс Харден назвал самого ценного игрока НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Харден назвал самого ценного игрока НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Он не жалел комплиментов в свой адрес

Джеймс Харден назвал самого ценного игрока НБА

Новина українською

Защитник "Бруклин Нетс" Джеймс Харден назвал своего партнёра по команде Кевина Дюранта самым ценным игроком лиги.

"Кевин на данном этапе довёл своё мастерство до совершенства. У него есть природный дар, он всегда знает, в каких местах на площадке ему надо оказаться, и попадает туда. От игроков обороны ничего не зависит, всё зависит от Кевина — попадёт он в кольцо или нет. Кевин Дюрант — самый ценный игрок лиги, без сомнений", — цитирует Джеймса Хардена Bleacher Report.

Дюрант перешёл в "Бруклин" в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...