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Джеймс Харден назвал самого ценного игрока НБА
Он не жалел комплиментов в свой адрес
Защитник "Бруклин Нетс" Джеймс Харден назвал своего партнёра по команде Кевина Дюранта самым ценным игроком лиги.
"Кевин на данном этапе довёл своё мастерство до совершенства. У него есть природный дар, он всегда знает, в каких местах на площадке ему надо оказаться, и попадает туда. От игроков обороны ничего не зависит, всё зависит от Кевина — попадёт он в кольцо или нет. Кевин Дюрант — самый ценный игрок лиги, без сомнений", — цитирует Джеймса Хардена Bleacher Report.
Дюрант перешёл в "Бруклин" в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.
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