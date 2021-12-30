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Бостон установил антирекорд за последние 25 лет в НБА

Баскетбол
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Давно такого не было

Бостон установил антирекорд за последние 25 лет в НБА

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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Накануне состоялся матч регулярного чемпионата НБА между "Бостон Селтикс" и "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 91:82.

Игроки "Бостона" в этой встрече показали одно из худших выступлений в истории НБА с точки зрения 3-очковых бросков. В ходе матча баскетболисты "Бостона" реализовали лишь 4 броска из 42 из-за дуги.

Из команд НБА, которые совершили не менее 40 дальних бросков за матч, хуже атаковали лишь "Хьюстон Рокетс" в сезоне-2020/2021 – 4 из 45.

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В статье: Бостон Селтикс
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