Леброн Джеймс назвал проблемы Лейкерс

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о главной игровой проблеме своей команды.

"Есть разница между неосторожными потерями и потерями в атаке. Нам нужно сократить количество потерь без причины. Те, которые просто не нужны. Все могут совершать потери в атаке, это нормально. Но неосторожные потери, когда ты просто отдаёшь мяч сопернику без прессинга, это то, из-за чего мы оказываемся в беде", — цитирует Джеймса Fadeaway World.

В 36 матчах регулярного чемпионата "Лейкерс" одержали всего 17 побед. Команда занимает седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции.