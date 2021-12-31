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Леброн Джеймс назвал проблемы Лейкерс

Баскетбол
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Баскетболист указал недостатки

Леброн Джеймс назвал проблемы Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о главной игровой проблеме своей команды.

"Есть разница между неосторожными потерями и потерями в атаке. Нам нужно сократить количество потерь без причины. Те, которые просто не нужны. Все могут совершать потери в атаке, это нормально. Но неосторожные потери, когда ты просто отдаёшь мяч сопернику без прессинга, это то, из-за чего мы оказываемся в беде", — цитирует Джеймса Fadeaway World.

В 36 матчах регулярного чемпионата "Лейкерс" одержали всего 17 побед. Команда занимает седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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