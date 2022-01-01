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НБА. Майами побеждает Хьюстон, Нью-Йорк уступает Оклахоме
Результаты тура НБА
В ночь с 31 декабря на 1 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Сакраменто" – "Даллас"
96 – 112 (39-34; 17-28; 20-32; 20-18)
"Хьюстон" – "Майами"
110 – 120 (30-41; 30-33; 27-26; 23-20)
"Кливленд" – "Атланта"
118 – 121 (32-25; 34-26; 22-40; 30-30)
"Торонто" – "Клипперс"
116 – 108 (32-29; 24-33; 26-25; 34-21)
"Мемфис" – "Сан-Антонио"
118 – 105 (32-26; 31-35; 27-18; 28-26)
"Оклахома-Сити" – "Нью-Йорк"
95 – 80 (23-20; 28-29; 23-16; 21-15)
"Юта" – "Миннесота"
120 – 108 (29-22; 34-28; 23-37; 34-21)
"Лейкерс" – "Портленд"
139 – 106 (43-28; 26-26; 32-23; 38-29)
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