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НБА. Майами побеждает Хьюстон, Нью-Йорк уступает Оклахоме

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Майами побеждает Хьюстон, Нью-Йорк уступает Оклахоме

UA-Футбол
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В ночь с 31 декабря на 1 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Сакраменто" – "Даллас"

96 – 112 (39-34; 17-28; 20-32; 20-18)

"Хьюстон" – "Майами"

110 – 120 (30-41; 30-33; 27-26; 23-20)

"Кливленд" – "Атланта"

118 – 121 (32-25; 34-26; 22-40; 30-30)

"Торонто" – "Клипперс"

116 – 108 (32-29; 24-33; 26-25; 34-21)

"Мемфис" – "Сан-Антонио"

118 – 105 (32-26; 31-35; 27-18; 28-26)

"Оклахома-Сити" – "Нью-Йорк"

95 – 80 (23-20; 28-29; 23-16; 21-15)

"Юта" – "Миннесота"

120 – 108 (29-22; 34-28; 23-37; 34-21)

"Лейкерс" – "Портленд"

139 – 106 (43-28; 26-26; 32-23; 38-29)

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В статье: НБА
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