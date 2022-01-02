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НБА. Чикаго в овертайме уступает Детройту, победы Клипперс и Милуоки

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Чикаго в овертайме уступает Детройту, победы Клипперс и Милуоки

UA-Футбол
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В ночь с 1 на 2 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Милуоки" – "Нью-Орлеан"

136 – 113 (27-24; 37-32; 32-26; 40-31)

"Вашингтон" – "Чикаго"

119 – 120 (32-25; 32-27; 24-34; 31-34)

"Детройт" – "Чикаго"

117 – 116 после ОТ (20-29; 32-30; 33-22; 20-24; 12-11)

"Бруклин" – "Клипперс"

116 – 120 (30-29; 23-20; 34-31; 29-40)

"Хьюстон" – "Денвер"

111 – 124 (31-30; 24-47; 19-22; 37-25)

"Юта" – "Голден-Стейт"

116 – 123 (24-29; 26-35; 41-22; 25-37)

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В статье: НБА
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