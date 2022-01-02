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НБА. Чикаго в овертайме уступает Детройту, победы Клипперс и Милуоки
Результаты тура НБА
В ночь с 1 на 2 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Милуоки" – "Нью-Орлеан"
136 – 113 (27-24; 37-32; 32-26; 40-31)
"Вашингтон" – "Чикаго"
119 – 120 (32-25; 32-27; 24-34; 31-34)
"Детройт" – "Чикаго"
117 – 116 после ОТ (20-29; 32-30; 33-22; 20-24; 12-11)
"Бруклин" – "Клипперс"
116 – 120 (30-29; 23-20; 34-31; 29-40)
"Хьюстон" – "Денвер"
111 – 124 (31-30; 24-47; 19-22; 37-25)
"Юта" – "Голден-Стейт"
116 – 123 (24-29; 26-35; 41-22; 25-37)
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