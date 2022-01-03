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4 очка Леня помогли Сакраменто одолеть Майами
Неожиданный успех Кингз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сакраменто благодаря двум точным штрафным от ДеАрона Фокса на последних секундах вырвал победу над Майами.
Алексей Лень вышел на площадку впервые с 16 декабря прошлого года.
Украинец отыграл почти 17 минут и набрал 4 очка (2 из 2 с игры). Также на счету центрового 3 подбора и 2 передачи, а его показатель полезности составил лучшие в команде «+12».
Лень в текущем сезоне в среднем за вечер набирает по 6,1 очка и 4,2 подбора.
Сакраменто с показателем 16-22 идет 10-м на Западе и претендует на попадание в турнир плей-ин.
Сакраменто – Майами 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23)
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