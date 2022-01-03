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4 очка Леня помогли Сакраменто одолеть Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Неожиданный успех Кингз

4 очка Леня помогли Сакраменто одолеть Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сакраменто благодаря двум точным штрафным от ДеАрона Фокса на последних секундах вырвал победу над Майами.

Алексей Лень вышел на площадку впервые с 16 декабря прошлого года.

Украинец отыграл почти 17 минут и набрал 4 очка (2 из 2 с игры). Также на счету центрового 3 подбора и 2 передачи, а его показатель полезности составил лучшие в команде «+12».

Лень в текущем сезоне в среднем за вечер набирает по 6,1 очка и 4,2 подбора.

Сакраменто с показателем 16-22 идет 10-м на Западе и претендует на попадание в турнир плей-ин.

Сакраменто – Майами 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23)

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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