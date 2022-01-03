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НБА представила топ-100 моментов 2021 года. ВИДЕО
32 минуты элитного баскетбола
YouTube-канал НБА опубликовал сотню самых ярких моментов 2021 года.
В этом видео засветились Яннис Адетокубо, ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и другие звезды лиги.
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